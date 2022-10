En entrevista con Hoy Es Noticia, el ex militante DC, Genaro Arriagada, se refirió a la salida de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker de la tienda política. En esa línea, sostuvo que “el sistema de partidos entero en Chile está en crisis. La democracia no es posible con partidos políticos”. Asimismo, agregó que “el grueso de la gente se ubica en el centro, pero desgraciadamente en el centro no hay un partido fuerte que los convoque, ni liderazgos muy claros”.