El cientista político, ex embajador y ex subsecretario de Defensa chileno, Gabriel Gaspar, analizó para CNN Chile las aristas geopolíticas y diplomáticas del conflicto que mantiene Rusia y Ucrania, que involucra también a Europa, la OTAN y Estados Unidos como actores secundarios. “Europa no quiere participar del conflicto armado, busca salida política. Eso afecta a Biden por los dos lados”, advirtió Gaspar. En dicho punto, el cientista político reflexionó sobre el sentido del involucramiento de estos actores: “Es válido que nos preguntemos para qué existe actualmente la OTAN ¿Es avanzar hacia el Este y arrinconar a los rusos? Si es así, que lo defina“. Así también, se preguntó: “¿Es más seguro Europa hoy después del fin de la Guerra Fría? Por ejemplo, en Egipto no hay mucha democracia, tampoco en Turquía, sin embargo, ahí la OTAN no dice nada“. Desde la arista diplomática, el ex embajador manifestó que “hay conflicto y lo mejor en ese caso es asumirlo, reconocerlo, enfrentarlo y negociarlo, no negarlo”. Finalmente, sostuvo que “intuyo que si Ucrania se compromete a no ingresar a la OTAN, muchas cosas van a retroceder”.