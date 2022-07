Este lunes será la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional. En el marco de los preparativos para la actividad, un grupo de convencionales solicitó que la mesa directiva les envíe la propuesta de nueva Carta Magna, a lo que la presidenta de la Convención respondió que el documento ya fue remitido. Sobre este tema, el convencional constituyente, Fuad Chahin (DC), señaló en conversación con CNN Chile que ese texto nunca fue enviado. “Yo pedí la última versión al secretario de la Convención y me dijo que no lo podía enviar, que tenía instrucciones de no enviarlo y eso a mi juicio se contradice con un principio y una normativa que está en el reglamento de la Convención, que es el de la transparencia”, dijo.