Franco Basso, académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, se refirió este lunes las dudas que han surgido por los eventuales focos de contagio de COVID-19 en el transporte público, luego de que el intendente metropolitano, Felipe Guevara, sostuviera que no representa mayor peligro.

En entrevista con CNN Chile, el experto declaró que “decir tajantemente que el transporte público no es foco de contagio es falso y eso ha sido demostrado por una serie de estudios y experiencias internacionales que están documentadas”.

Junto a esto, recordó que el 2020 se publicó un artículo sobre la experiencia en Wuhan, China, donde una sola persona en transporte público “fue capaz de contaminar a 19 personas y se generó un foco de contagio. Por lo tanto, decir a secas que el transporte público no es foco de contagio, no sólo es un error, sino que es falso”.

Además, el doctor en transportes precisó que para aseverar que el transporte público no es foco de contagio, se deben cumplir ciertas reglas: Mantener distanciamiento físico, correcta ventilación -que en buses quiere decir tener el 100% de las ventanas abiertas y si hay aire acondicionado que haya circulación-, que las personas usen mascarillas, evitar conversar y que haya sanitización.

“Si se cumplen esas medidas el transporte público tiene un riesgo bajo. El problema es que, como todo el mundo sabe, en Santiago no se cumple”, lamentó el académico de la PUCV.

Es por esto que reiteró que “en las circunstancias actuales, el transporte público es un foco de contagio mientras no se tomen las medidas necesarias“.

Sobre este mismo punto, Basso aseveró que, hace un mes, varias universidades le entregaron un estudio al Ejecutivo en el que se propone un calendario de ingreso diferido por rubros, con el fin de aliviar la carga del transporte púbico.

“No me explico cómo el gobierno no ha podido ser capaz siquiera de plantear un piloto en el cual tengamos alguna empresas que se sumen a este plan“, cuestionó.

Finalmente, concluyó que “no me explico otra razón más allá que la ceguera ideológica que esta teniendo el gobierno por este tema, han tratado de convencernos de algo completamente surrealista“.