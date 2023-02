En conversación con Hoy Es Noticia, la seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, se refirió a la presencia de la fragata portuguesa que afecta a las playas de Cachagua, Zapallar y Acapulco, donde hay prohibición de baño. En esa línea, y ante una picadura, la autoridad dio una serie de consejos: “Puede generar una reacción alérgica importante, tipo quemadura. Si en una primera instancia no se atiende en un centro de salud, esto podría incrementarse”, dijo. Asimismo, recomendó, “lo importante, es que el primer lavado sea sí o sí con agua de mar o eventualmente con vinagre, porque el ácido acético ha mostrado alguna evidencia de poder saldar, principalmente lo que es el dolor y la molestia en el minuto. No con agua potable, no con agua de la llave, por eso es importante que si las personas eventualmente se llegan a contaminar o picadas, acudan inmediatamente a los centros de salud“.