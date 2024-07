Fernando Paulsen sobre cuestionado triunfo de Maduro: “El país quedó en la peor de las situaciones”

El conductor de CNN Chile Radio se refirió al resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dieron como ganador al actual jefe de Estado, Nicolás Maduro.

¿Cómo se resuelve una situación como la venezolana? No hay aparentemente un mecanismo internacional idóneo como para poder generar una voz externa que evalúe lo que ha ocurrido.

Las actas de la elección no se entregan, que es una manera de poder verificar si lo que se está diciendo es correcto o no es correcto, y entonces los distintos candidatos cada uno dice que ganó por paliza y esta es la peor de las situaciones, ¿por qué es la peor de las situaciones? Porque es evidente que no puede ser real, no pueden haber ganado por 60% y por 60% los distintos candidatos y, por lo tanto, alguno tiene que estar equivocado o directa y artificialmente manipulando los datos.

Normalmente en una situación de este tipo el gobierno tiene alguna institucionalidad que es apreciada por el país para poder verificar estas cosas, pero ha habido toda una situación extraordinariamente irregular en torno a la elección, ya que antes hubo situaciones de impedimento de participación de candidatos y gente que fue a ver la elección desde otros países, muchos invitados por distintas facciones, no los dejaron entrar, por lo que la situación queda en un estado pendiente, casi como una especie de atmósfera dañina sobre todo el pueblo venezolano con la expectativa de cómo se resuelve esta situación.

La democracia, por definición, necesita ser rápida a la hora de las elecciones, directa y elocuente. Cuando eso no es así, cuando no es ni rápida ni es directa en términos de su explicación con todas las actas mostradas y todo lo demás y no es elocuente, lo que queda es la peor de las situaciones para un país, que es que se empiecen a resolver las cosas sobre la base de los gritos, las peleas, las balas, las situaciones internas, los miedos y desde ese punto de vista Venezuela hoy día está, insisto, en la peor de las situaciones cuando los dos contrincantes dicen que ganaron y, por lo tanto, el que está en el gobierno no tiene ningún incentivo para dejar de estar ahí.