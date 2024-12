Fernando Paulsen recuerda célebres frases de Winston Churchill en su natalicio n° 150

En la sección Cuestión de Opinión, el conductor de CNN Chile Radio manifestó que "un poquito de Churchill, dueño de éxitos y fracasos, más esa pizca de sentido de humor propio, por Dios que hacen falta en los palacios de gobierno de todo el planeta".

Se nos pasó una efeméride y la voy a traer a colación inmediatamente. El 30 de noviembre se cumplieron 150 años del nacimiento de Winston Churchill, primer ministro británico, lo recordarán ustedes, dos veces y una, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Además, premio Nobel de Literatura en 1953, aunque hasta él admitió que fue un premio más político que literario.

Autor de numerosas frases célebres, es impresionante la cantidad de frases con connotación humana y célebre que tiene Winston Churchill. Como por ejemplo esa que dice, el político se convierte en estadista cuando piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. O esta que es más bien pesimista, dijo, el ser humano ocasionalmente se tropieza con la verdad, pero la mayoría de las veces se levanta y sigue su camino.

Y hasta lecciones de autoayuda daba Churchill cuando dijo, el éxito es ir de frustración en frustración sin perder el entusiasmo, pero no hay nada mejor en el liderazgo que tener algo de sentido del humor, sobre todo para reírse de sí mismo.

Churchill en eso no fallaba, era rápido al responder y se tiraba tallas a sí mismo como cuando dijo, a menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta bastante equilibrada.

Un poquito de Churchill, dueño de éxitos y fracasos, más esa pizca de sentido de humor propio, por Dios que hacen falta en los palacios de gobierno de todo el planeta.