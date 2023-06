“Al no haber nunca usted demandando, no tiene nada hacia atrás que cobrar“.

Palabras de la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco en referencia a quienes son beneficiados por el fallo de la Corte Suprema sobre cobros improcedentes de las Isapres a sus afiliados.

No pretendo inmiscuirme en materias técnicas de los profesionales del derecho, porque no soy uno de ellos. Pero sé cuando una frase tiene la posibilidad de transformarse en un huracán destructor, quizás no queriéndolo quien la dijo.

El sistema civil de justicia chileno no contempla la figura de los precedentes, o fallos anteriores, por la misma situación, que permita u obligue aplicar el mismo fallo de un tribunal superior a un caso idéntico. No, cada caso se trata individualmente, cada perjudicado debe demandar individualmente, si siente que ha sido perjudicado. Hay muchas razones para apoyar este método que usamos: cada caso tiene su historia, sus particularidades. Por otra parte, el sistema usado en muchos países anglosajones, donde el precedente de fallo superior anterior vale, también tiene sus ventajas: si existe ese fallo superior anterior, el juicio es más rápido, menos costoso y, sobre todo, mucho más justo y menos sujeto a probabilidades de favorecer fallos por posición, dinero, u otras características discriminatorias.

No abogo cambiar un sistema por otro. Solo manifiesto que resulta inquietante que a un daño colectivo -por años- a cientos de miles de personas, de la misma forma, y por las mismas razones, la única respuesta sea haber tenido recursos, tiempo y abogados para presentar una demanda en cada caso.

Cuando el tema del acceso de la población a la justicia es hoy una preocupación central, que el fallo de una ilegalidad masiva sea diferenciar entre afectados que pueden demandar y los que no lo pueden hacer, perdónenme, es un retroceso social inaceptable.

