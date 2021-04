El nombre de Cristián Larroulet ha vuelto a posicionarse en el debate sobre las responsabilidades dentro del oficialismo tras la derrota que sufrió el gobierno en el Tribunal Constitucional.

El ex ministro de Segpres durante la primera administración de Sebastián Piñera es sin duda el asesor más cercano al mandatario y mucho se habla sobre su “poder en las sombras”. Incluso hay quienes especulan que sería este quien realmente tomaría las decisiones.

Sin embargo, el periodista de CNN Chile Chile Fernando Paulsen llamó a poner las cosas en su contexto y señaló que “cualquier persona que haya conocido al presidente Piñera, lo único que no puede hacer es subestimar todo lo que él cree que está en lo correcto cuando evalúa o toma una decisión“.

Lee también: Daniel Matamala: “Tal vez el único factor que podría tener algún impacto político sería la salida de Cristián Larroulet”

“Es una persona que por definición se rodea de gente que de alguna forma piensa muy parecido a él y es muy raro que de pronto lo hagan cambiar de opinión cuando él tiene posiciones muy tajantes sobre las cosas”, continuó.

El comunicador sostuvo que “creo que Cristián Larroulet es efectivamente una persona bien influyente, pero de ahí a tratar de asignarle toda o gran parte de la responsabilidad por los desatinos que ha mostrado este gobierno en los últimos dos o tres meses, por la situación de enfrentamiento de la pandemia, por los cambios de gabinete, por ir al TC y concentrarse básicamente en él, a mí me parece una manera de sacar la espoleta de donde efectivamente está y esa es la presidencia de la República”.

“El Presidente de la República es una persona que tiene, por cierto, a Larroulet como su consejero y probablemente lo consulta bastante, pero al Presidente de la República lo conocemos bien, es una persona que no ha trepidado en ir contra su sector cuando se le mete una idea en la cabeza, como cuando cerró el penal Cordillera”, detalló.

“Además él es ortodoxo, tan ortodoxo como Larroulet en materia económica, entonces cuando se le mete una idea en la cabeza no necesita que nadie lo asesore para eso, no necesita que nadie le sugiera qué tiene que hacer, lo hace y, por lo tanto, Larroulet está de acuerdo con el Presidente, pero no saquemos las castañas con guantecito”, añadió.

En base a lo anterior, aseguró que “aquí las decisiones que se han tomado, las ha tomado el Presidente de la República porque es su facultad y creo que, con todas las influencias que puede haber tenido, ninguna es superior a la proyección que el Presidente tiene de sí mismo a la hora de tomar decisiones”.