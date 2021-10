En medio del huracán mediático que trajo el anuncio hecho por el Ministerio Público, que abrirá una causa penal para investigar el contrato de compraventa de la Minera Dominga por presunto cohecho, tras las revelaciones de Pandora Papers que involucran al presidente Sebastián Piñera, CNN Chile conversó con Fernando Monsalve, abogado y querellante del caso Exalmar, que había llevado al mandatario a enfrentar a la justicia el 2017 y del cual fue sobreseído.

En la causa actual, se investigarán tres posibles delitos: cohecho, soborno y delitos tributarios. Respecto a los nuevos antecedentes que entran en la investigación, específicamente, el contrato firmado en inglés en las Islas Vírgenes Británicas, y su contraste con la investigación del caso Exalmar, Monsalve manifestó que “se cumplen ciertas cosas que nosotros habíamos señalado, con respecto, primero, a que esos antecedentes no existían y segundo, que creo que es lo principal, es que Minera Dominga jamás se investigó“.

Con respecto a la posibilidad de que la investigación se hubiese desviado, el abogado indicó que “en ese minuto la investigación fue diferente a lo que se hace con el 99% del país (…) esto era pre-estallido social, en un país en el que, creo yo, todavía se permitía tolerar estos tratos diferentes”. El abogado recordó que cuando solicitaron las diligencias lo hicieron “respecto a Exalmar, Barrancones y Dominga; de Exalmar se hizo alguna, bastante poco minuciosa, en las otras, absolutamente nada”.

Lo que hay aquí, sentenció, “es una nula investigación y adicionalmente nuevos antecedentes“. En tanto, afirmó que “el delito de cohecho cambió en los últimos años, en buena medida, por la corrupción que se estaba dando en temas públicos, se modificó y ahora es mucho más fácil de perseguir“, por ende, apuntó a que en el proceso actual “hay que examinar bastante bien el tipo penal imperante en ese minuto”.

“A simple vista”, señaló Monsalve, “creo que esto probablemente está prescrito, el tema es que muchas causas que han estado prescritas se investigan de ciertas personas”. En ese sentido, ejemplificó, “el tema de abusos sexuales de la iglesia: Se sabía que estaba prescrito, pero igual se investigó para llegar a la verdad“. En su opinión, “lo importante es que la justicia llegue igual para todos y todas, que a razón de eso se tome una medida y se diga si nunca más van a investigar temas que están prescritos o, por el contrario, si investiga para algunos que investigue para todos“.

“Creo que hoy es indispensable que el Ministerio Público entienda que no estamos en el 2017, que no se pueden hacer obstrucciones y obsecuencias con el poder y que derechamente investigue al presidente de la República como a cualquier ciudadano de Puente Alto, La Pintana o La Florida“, señaló Monsalve, agregando que “él jamás fue declarado inocente, eso dejémoslo claro”.

En cuanto al sobreseimiento, sostuvo, “se señala específicamente en un párrafo, que respecto a las diligencias de Dominga no se realizarían porque no serían conducentes o tendrían fines dilatorios”, entonces, “sobre Dominga, bajo ningún respecto ha sido declarado inocente, como tratan de decir; que no se haya investigado, es otra cosa”, puntualizó.