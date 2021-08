A finales del mes pasado, el senador de Evópoli, Felipe Kast, renunció a su puesto en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, como forma de protesta contra la presidencia de la instancia, a cargo del senador, Alejandro Navarro (PRO).

Esto último, en relación a las posturas “negacionistas” que el parlamentario progresista tendría respecto a la situación de los derechos humanos en otros países: “no estoy dispuesto a avalar una comisión que tenga como Presidente a Alejandro Navarro, el único senador chileno que promueve las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua“.

En ese contexto, una situación similar ocurrió en la Convención Constituyente, donde algunos miembros del hemiciclo, como la representante del distrito 23 y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la convención, Manuela Royo, han cuestionado duramente la presencia del ex almirante de la Armada, Jorge Arancibia, dentro de la instancia que aborda estos temas.

De hecho, la propia presidenta de la CC, Francisca Linconao, criticó la participación del ex edecán del dictador Augusto Pinochet: “tal como machi, me duele el alma que usted esté aquí, que en esta nueva Constitución que vamos a escribir, y con los derechos humanos, usted esté sentado acá (…) hemos pasado mucha pena, sufrimos mucho, hubo mucho muerto mapuche y no mapuche. Con buenas palabras se lo voy a decir, más vale que se retire“.

En esa línea, es que el senador Kast fue consultado al respecto en Tolerancia Cero, donde aseguró que el ex comandante en jefe de la Armada, tiene “todo el derecho de estar ahí”, señalando que Arancibia habría sentenciado “claramente que en Chile y en la dictadura se violaron sistemáticamente los derechos humanos, no como el señor Navarro que hoy día dice que en Cuba no existen violaciones a los derechos humanos”.

El parlamentario oficialista se mantuvo enfático en plantear que el ex uniformado no es un negacionista respecto a la dictadura en nuestro país, y que por lo mismo se encuentra habilitado para participar en la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional: “insisto, o sea ¿todas las personas que fueron partidarias de la dictadura en Chile, no pueden hoy día participar en política? Tiene todo el derecho a hacerlo y por lo tanto me parece legítimo que lo haga”.

Sobre el hecho de que la Armada de Chile nunca haya participado en algún tipo de reparación o reconocimiento respecto a su rol durante la dictadura militar, el senador afirmó que “Arancibia no tiene por qué hacerse cargo de todo lo que ocurre en la Armada, el tiene que hacerse cargo de lo que él dice. Yo creo que Arancibia es una persona que en su convicción, tiene completo compromiso con los DD.HH. en Chile. Él nunca ha defendido en lo más mínimo a aquellos violadores de derechos humanos”.