Este lunes se aprobó en general en la Cámara de Diputadas y Diputados el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), en una jornada en que se enfrentaron diferentes propuestas, incluyendo el impuesto a los súper ricos, que hasta ahora está incluido en el proyecto.

Luego del trámite, pasará a ser discutido en el Senado, donde se verá hasta qué punto tiene respaldo lo votado por diputados. Para profundizar en la visión del oficialismo, CNN Chile conversó con el senador Felipe Kast (Evópoli) para profundizar en la postura en torno al financiamiento de la iniciativa levantada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

“Pareciera que los diputados no entienden los roles que nos tocan cumplir, aquí de nuevo volvemos a ver diputados que no respetan la Constitución“, manifestó Kast, agregando que “hoy nos quejamos porque hoy la gente siente que no quiere venir a invertir a Chile: Es básicamente porque no confían en los políticos, que no cumplen sus propias reglas“.

“Aquí la Constitución establecer que solo el Ejecutivo puede proponer cómo financiar al país, porque si los parlamentarios pudieran hacer gastos, impuestos, esto sería un desorden total“, sostuvo el senador, agregando que “es una vergüenza ver que tenemos parlamentarios que una vez más vuelven a saltarse las reglas del juego y no se dan cuenta que eso golpea la economía fuertemente, porque nadie quiere invertir en un país donde los políticos no son serios“.

De esta manera, quiso recordar que “la Dirección de Presupuesto tenía el proyecto completamente financiado, eliminando exenciones, que es lo mismo que planteamos desde Evópoli en la campaña de Ignacio Briones: Necesitamos que las inversiones vengan, no queremos que nos pase lo que a Francia, que pusieron impuestos a los súper ricos y se terminaron yendo todos, no invirtiendo o manteniendo sus capitales ahí”.

“Otra de las fuentes de financiamiento fundamentales es el crecimiento económico“, señaló Kast ante las críticas de otros parlamentarios, añadiendo que “llama la atención que estas personas no se dan cuenta que, con las políticas públicas que impulsan, al final va a pasar lo mismo que con la reforma tributaria de Bachelet: Recaudó la mitad de lo que decían que iba a recaudar y el crecimiento económico bajó“.

Entonces, indicó el senador, “necesitamos que la gente invierta en Chile, para así tener más impuestos y, con eso, tener mejores derechos sociales y un Estado más fuerte: El crecimiento económico y el gasto social van de la mano, por lo mismo, la política tributaria es muy delicada, no es un juego“.

“No hay política más permanente que el crecimiento económico“, sentenció Kast ante los disensos a la propuesta del gobierno. “Al igual que la inflación, el crecimiento económico se ha visto afectado por las políticas públicas que hemos hecho, lo ha dicho el mismo Banco Central”, indicó, agregando que “hay que dar certezas jurídicas, pero con un pacto tributario ojalá a 15 años plazo, cosa que los inversionistas de todo el mundo digan ‘en este país chiquitito llamado Chile, hacen las cosas bien y escuchan a los expertos'”.

“No hay problema en hablar del royalty, pero hay que hablar de todo”, sostuvo el parlamentario, resumiendo que “acá lo que necesitamos es crecimiento económico y reglas claras: Se puede discutir todo, pero bien hecho y eso significa con certezas jurídicas y no que los diputados que, más encima, muchos de ellos no han estudiado nunca Economía, sacan del sombrero cada día una nueva idea que suena bien en las redes sociales para tratar de ganar un par de puntos”.