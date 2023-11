La oposición se sumó a la denuncia y crítica del exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien acusó al Gobierno de alterar la encuesta de victimización que se entregará mañana. La bancada de la UDI dijo que acudirá a la Contraloría General de la República para que se pronuncie al respecto.

En conversación con Hoy Es Noticia, Harboe aseguró que sus cuestionamientos apuntaban al instrumento y no al Gobierno.

“Hay un ambiente muy crispado en el país, particularmente en materia de seguridad. Se pierde el foco del objetivo de una crítica a un instrumento y se personaliza, y trae declaraciones destempladas y completamente inadecuadas. (…) El perjudicado no es ni este Gobierno, ni la derecha, ni la izquierda, el perjudicado es el Estado de Chile porque pierde bases de comparación de información para poder tomar decisiones de seguridad en base a buenos datos“, dijo.

Consultado sobre los dichos de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien señaló que “alguien con tanto conocimiento de seguridad pública no puede instalar dudas tan bananeras“, Harboe respondió: “Parece que se está refiriendo a una declaración que no sé de dónde la sacó porque yo no he hablado de la ministra del Interior, y al contrario, respecto del INE tengo la mejor impresión. El problema es que justamente el INE no participó del trabajo de campo”.

“Me da la impresión de que se metió en un tema que no conoce mucho. Creo que el silencio es buen consejero cuando uno no sabe ciertos temas“, zanjó.