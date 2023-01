Fabián González, instructor de tiflotecnología en la Fundación Luz, conversó con CNN Chile sobre la discapacidad visual. “Calculamos que alrededor de 800 mil personas en Chile tienen un grado de discapacidad visual severo, según los últimos censos, aunque no hay cifras específicas”, dijo, y sostuvo que en el país “no tenemos una adaptación para que principalmente niños puedan acceder a la educación. Hemos tenido usuarios que recurren a nosotros porque en los colegios no tienen apoyo para poder estudiar de manera cómoda y autónoma”.