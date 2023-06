En conversación CNN Chile, el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a la muerte de una lactante de dos meses tras sufrir un cuadro de neumonía en San Antonio y no poder ser atendida debido a un déficit de camas UCI pediátricas. "No se puede transformar esto en un número y no reconocer lo que ha sucedido con profundidad y con detalles, hay algunas cosas que efectivamente se pueden mejorar", sostuvo.