Pese a las expectativas de los expertos, que vaticinaban un alza máximo de 1,2% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), finalmente el aumento llegó al 1,9%. Esto se posiciona como el incremento más fuerte de dicho indicador desde octubre de 1993 y su impacto se ha visto reflejado en un fuerte incremento en el costo de la vida, que junto a la inflación, han encarecido considerablemente el precio de servicios y productos esenciales para la ciudadanía.

Sobre esto se refirió el expresidente del Banco Central, José De Gregorio, quien en conversación con CNN Chile, planteó que el alza de los precios, sobre todo de los alimentos, va en la línea de lo que se esperaba para abril a nivel internacional, asegurando que nos encontramos en un “escenario inflacionario extremadamente complejo”.

“Es una prioridad de primer orden el reducir la inflación. No la vamos a contener en el corto plazo, pero sí tenemos que asegurarnos de que no siga subiendo excesivamente. Hay cosas que no vamos a controlar en los próximos meses, pero tenemos que tener una devolución de la inflación a nivel a niveles normales. Se va a demorar, pero para eso el Banco Central -yo creo- que está haciendo una muy buena tarea”, aseveró.

El especialista señaló que el Banco Central necesita continuar con el incremento de las tasas de interés -cuyo último aumento fue de 150 puntos bases-, pues de lo contrario, la inflación podría agudizarse mucho más. Además, complementó sus dichos afirmando que “todos los bancos centrales del mundo están subiendo“, y agregó que “en América Latina la inflación ha sido particularmente importante”.

Lee también: ¿Cómo afecta el alza del IPC al bolsillo de las personas?

“El Banco Central estima que hoy estamos produciendo más de lo que es nuestra plena capacidad ¿Qué significa esto? que además de los efectos de costos externos que tenemos, también tenemos presiones de demanda que están subiendo la inflación. Por eso es importante atenuarla ahora, desacelerar la economía ahora para que se normalice a su ritmo (…) para que la inflación se estabilice, porque sino, el ajuste futuro va a ser mucho más agudo”, afirmó.

De Gregorio advirtió también que “si hay un retiro de fondo de pensiones hoy día, nosotros vamos a tener más inflación y la gente lo va a pasar muy mal”, apuntando principalmente a aquellas personas que, tras los primeros retiros, se quedó sin ahorros o que podría quedarse sin ellos luego de un eventual nuevo retiro.

“El Gobierno está haciendo un esfuerzo. Estos fenómenos ocurren. Lo importante por eso es, precisamente, recuperar la estabilidad. El Gobierno ha anunciado un plan bastante comprensivo, amplio, focalizado, porque esto no consiste en dar a diestra y siniestra, porque no tenemos capacidad (…) significa que hay que elegir e identificar cuáles son los grupos que uno quiere ayudar, porque tienen mayores necesidades”, soslayó.

El expresidente del Banco Central también cuestionó a los parlamentarios que han anunciado su respaldo al proyecto de quinto retiro de las AFP, asegurando que “hemos pasado más de un año tratando de explicar esto. No se dan cuenta del daño que hacen sobre las futuras pensiones“. Junto a esto, agregó que los retiros han impactado de manera importante -por ejemplo- al costo de los créditos hipotecarios, impidiendo el acceso a la vivienda propia y otros daños colaterales para el sistema económico.