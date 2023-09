En conversación con CNN Chile, la exmandataria expresó que en El Salvador "no hay justicia independiente y no hay garantías procesales", por lo que los riesgos del pueblo salvadoreño son muy altos. "Con el paso de los años van a querer corregir algo que no le empiece a gustar y ya no podrán salir de ello, ese es el gran riesgo cuando se pierden los balances democráticos", dijo.