Exministro Solis: “Luis Hermosilla está pagando las consecuencias de sus propios actos y está donde debe estar”

En conversación con CNN Chile, el exministro de Justicia se mostró satisfecho con el trabajo de las instituciones judiciales en el Caso Audios, tras la imposición de prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla por presuntos delitos de corrupción.

El exministro de Justicia Isidro Solís manifestó su satisfacción con el trabajo de las instituciones judiciales en el marco de la investigación del Caso Audios, tras la decisión de imponer prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla por presuntos delitos de corrupción.

En una entrevista con Hoy Es Noticia, Solís comentó que, a pesar de la tristeza personal que le provoca la situación debido a su larga relación con Hermosilla, se siente conforme con el desempeño de la Fiscalía en este caso.

Solís reveló que conoce a Hermosilla desde hace más de 40 años, cuando el abogado era un destacado militante del Partido Comunista y colaborador en la Vicaría de la Solidaridad, desempeñándose en causas emblemáticas de derechos humanos.

“Conocí a Luis a principios de los años 80. La vida cambia mucho. Luis Hermosilla era entonces un reconocido colaborador en materia de derechos humanos, y compartimos incluso oficina”, recordó Solís.

A pesar de los años y el cambio en la trayectoria profesional de Hermosilla, quien se ha convertido en un penalista de renombre entre clientes empresariales, Solís subrayó que la vida los distanció.

“Luis Hermosilla está pagando las consecuencias de sus propios actos. Él está donde debe estar, porque las instituciones en este país funcionan para todos, y eso me produce satisfacción, aunque no me alegra ni lo festejo como otros”, concluyó.