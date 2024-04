Alejandro Salas, investigador y académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), sostuvo que “no puede juzgar” los dichos de la ministra del Interior argentina, Patricia Bullrich, sobre la posible presencia de Hezbollah en Chile, ya que le da la impresión de que “ella quiso alertar“.

¿Qué dijo Alejandro Salas?

En conversación con CNN Chile, el investigador sostuvo que “seguramente” la ministra Bullrich “tiene muchos más antecedentes de los que nosotros podemos manejar. Ella es ministra del Interior, tiene un sistema de inteligencia que la apoya y Argentina en particular tiene una preocupación especial con Irán y Hezbollah a raíz de los atentados del ’92 y ’94”.

“La intención de la ministra no la puedo juzgar. Me da la impresión de que ella quiso alertar. Decie ‘mire, esto está pasando en Perú, en Brasil, en el norte de Chile, y seguramente con antecedentes similares probablemente a los que yo rescaté en el año 2019, cuando escribí la columna (Terrorismo islámico en Latinoamérica: ¿Estamos prestando atención?)”, agregó.

Salas reconoció que al hacer su columna no tenía disponibles antecedentes concretos sobre la presencia de Hezbollah en Chile, solo “lo que había en fuente abierta, porque esto partió con una inquietud, mirando el mundo. ¿sabes que en Iquique ahora hay mezquita, que hay madraza, que hay información sobre que en Venezuela hay una presencia importante de Hezbollah?”.

Respecto a quienes han tomado su columna como argumento para justificar la preocupación renovada sobre la eventual presencia de Hezbollah, afirmó que cree “que puede justificarla. Porque todas estas cosas parten con ciertas informaciones que muchas veces están desconectadas unas de otras, pero si uno empieza a juntarlas, ve que empieza a tomar sentido“.

En esta línea, detalló que la agrupación fundamentalista tendría interés en Latinoamérica, ya que “está un poco aislada, tal vez, de los centros neurálgicos donde ocurren todos los movimientos de terrorismo islámico” y porque la región es “una plataforma desde donde se puede atacar intereses norteamericanos“.

“También está la facilidad que dan los sistemas políticos y financieros dentro de Latinoamérica, tal vez, para mover dinero, blanquear dinero, mover armas, generar entrenamiento de personas, etcétera, no con impunidad, pero con ciertas facilidades porque, en verdad, yo no he observado que hay países dentro de Latinoamérica antes preocupados del tema“, añadió.