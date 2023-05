El presidente Gabriel Boric designó a Jaime Gazmuri Mujica como embajador de Chile en Venezuela, según anunció este jueves el canciller Alberto van Klaveren. El último embajador designado por el Gobierno en ese país, Pedro Ramírez, se refirió al tema en conversación con Hoy Es Noticia, asegurando que “es certeramente positivo, no puede entenderse como una legitimación del régimen de Maduro”. Asimismo, sostuvo que “el principal problema que tenemos como país con respecto a Venezuela es la migración (…) a mi juicio, mientras no se resuelva la crisis política y humanitaria en Venezuela, no se va a resolver la crisis de migración”.