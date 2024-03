El exdirector del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, se refirió a su polémica salida del cargo.

Esto luego de que el Gobierno le solicitara su renuncia tras la controversia por el retraso en la entrega de viviendas de emergencia en áreas afectadas por incendios forestales.

En conversación con Hoy Es Noticia, Hormazábal criticó las gestiones de las alcaldesas de Viña del Mar, Macarena Ripamonti y de Quilpué, Valeria Melipillán.

“Yo me voy muy tranquilo, me he preocupado de hacer presente el mal trabajo que han hecho las dos alcaldesas, creo que es importante que gente que trabaja en esas condiciones no pueda ser reelecta, no es un tema político, yo no soy político, sino netamente técnico, pero es importante que tal nivel de dejación, abandono, no pueden ser reelectas, y yo me he preocupado de hacerlo presente“, dijo en diálogo con Matilde Burgos.

“No es un tema contra el gobierno, lo he dicho permanentemente en todos los canales, con la ministra Tohá, con el subsecretario Monsalve, un excelente trabajo, pero esas dos personas, por el nivel de trabajo que hicieron, la mala forma que lo hicieron, no pueden ser reelectas“, agregó.