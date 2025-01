Excanciller Urrejola por crisis migratoria ante tensión política en Venezuela: “Chile no soportaría una Cúcuta dos”

Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores, analizó en CNN Prime el impacto que un tercer mandato de Nicolás Maduro podría tener en Chile.

Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores, abordó en CNN Prime el tercer mandato de Nicolás Maduro en Venezuela y la reacción de la comunidad internacional ante el reclamo de la oposición para que se reconozcan los resultados de las elecciones del 28 de julio.

En ese contexto, se refirió al impacto que la coyuntura política del país caribeño ha tenido en Chile, especialmente en la crisis migratoria, señalando que se han tomado medidas para estar mejor preparados. Sin embargo, advirtió podría producirse una ola migratoria similar a la observada años atrás.

#CNNPrime | Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores, por Venezuela: “Chile no soportaría una Cúcuta 2, con una ola migratoria como la que que vimos en el gobierno de Piñera” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/Tk4PF2B1DV — CNN Chile (@CNNChile) January 11, 2025

“Me parece que el llamado es que los países de la región, así como solidarizan con el pueblo venezolano que hoy está sufriendo una dictadura, también deben solidarizar con los migrantes venezolanos, y eso requiere una mayor coordinación entre los distintos gobiernos de la región. Creo que el llamado al Presidente Gabriel Boric tiene que ver con que no pueden ser solo algunos países los que lleven esa carga; y, aunque no quiero dar un sentido negativo a la migración, me refiero a que una ola migratoria muy grande tiene efectos importantes en los servicios públicos, las fronteras y las comunidades locales”, concluyó.