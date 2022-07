Luego de los cuestionamientos al actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, CNN Chile conversó con el ex subsecretario Rodrigo Yáñez, quien aseguró que “hay que preocuparse del fondo”. A su vez, se refirió al complejo cierre de las negociaciones del acuerdo de modernización con la UE, enfatizando que “es importante no buscar fantasmas donde no hay”.