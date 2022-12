El ex director regional de la Onemi de Valparaíso, Guillermo de la Maza, conversó con CNN Chile sobre el incendio forestal que afectó al menos 270 viviendas en Viña del Mar. “Hay conductas humanas que hay que corregir y eso se hace con prevención y educación”, comenzó diciendo la ex autoridad. En ese sentido, enfatizó en que “cuando uno observa las imágenes, lamentando las víctimas fatales, los heridos y las familias damnificadas, uno observa que no hay trabajo preventivo y proactivo de parte de la comunidad. Y en muchos casos el trabajo municipal ha sido sobrepasado por las condiciones actuales”. “El trabajo de prevención tiene que ser un trabajo permanente (…) las imágenes demuestran que no se ha hecho“, reiteró.