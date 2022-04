A una semana de que el Gobierno dispusiera el fin al Estado de Excepción Constitucional en la macrozona sur del país, distintos hechos de violencia se han registrado que han elevado las tensiones hacia las determinaciones del Ministerio del Interior y en general, a la estrategia de La Moneda para abordar esta problemática.

El ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gonzalo Yuseff, conversó con CNN Chile, para analizar este escenario y los alcances del conflicto que se vive en La Araucanía y otras regiones afectadas por estos hechos, planteando que, al menos desde una perspectiva operativa, sería plausible la reinstalación del Estado de Emergencia en la zona.

“Creo que resulta evidente que cualquier apoyo en patrullajes, localizaciones, en protecciones físicas, sería bueno, desde el punto de vista del control de la violencia”, aseguró el ex uniformado, agregando que “el Gobierno no ha marcado un límite. Cuando uno está dispuesto a conversar con alguien, tiene que fijar un límite con quién, porque si se va a tratar de una organización que va a seguir cometiendo ataques (…) yo creo que no es justificado”.

El ex director de la ANI, también planteó que en materias operativas, el poder central ha cometido “una desprolijidad porque se ha retirado un apoyo que parecía bastante importante desde el punto de vista material (…) el tener más personal ejerciendo labores de seguridad, sin duda, contribuye a la tranquilidad. Yo creo que en ese punto el Gobierno ha fallado, porque no tenía una estrategia de compensación”.

“No sé si ser inexperto habrá sido el problema. Quizá, haber sido confiado. Uno puede ser confiado siendo experto o no, pero sin duda hubo una sobre dimensión sobre la posibilidad de que estos mismos grupos disminuyeran su acción, porque no se veía por dónde pensaba el Gobierno abordar este problema si no era por ahí. Ahí si creo yo que hubo un acto, al menos, de ingenuidad“.

Yuseff además planteó que con sus primeras acciones en la materia, el Gobierno habría tenido “un exceso de entusiasmo“, pues, pese a valorar las intenciones de diálogo, consideró que las autoridades centrales no consideraron en profundidad los antecedentes del conflicto ya que “si yo genero expectativas, en el fondo le estoy dando también una tribuna a estos grupos que se van a ver estimulados para cometer más ataques, como parece ser que está ocurriendo”.