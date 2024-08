“Está nerviosa, está perdida”: Hoffmann responde a Hassler por reunión de Chile Vamos con Duque

La ex secretaria general de la UDI se refirió en CNN Prime a la publicación que hizo la alcaldesa, que va por la reelección en la comuna de Santiago, quien en su cuenta de X criticó que, mientras "sacamos a los narcotraficantes de los barrios, Chile Vamos negocia con uno de sus abogados".

María José Hoffmann, ex secretaria general de la UDI, abordó en CNN Prime las negociaciones con Chile Vamos de cara a las elecciones municipales y de gobernadores. También se refirió a las repercusiones en el partido tras el Caso Macaya y a los condicionamientos que ha expuesto el nuevo timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, al Gobierno.

Por otro lado, comentó sobre la política exterior tras la crisis política en Venezuela.

Consultada por la contingencia, específicamente sobre la publicación que hizo Irací Hassler, alcaldesa de Santiago, en su cuenta de X: “Mientras que en Santiago sacamos a los narcotraficantes de los barrios y las casas tomadas, Chile Vamos negocia con uno de sus abogados”.

En ese contexto, la gremialista respondió: “Ella tendría que hacerse cargo de sus palabras” y complementó que, en la labor que ejerce Aldo Duque, “los buenos y los malos requieren su defensa”.

“Yo quiero ser cuidadosa con mis palabras. No me identifica, pero me parece que es lo correcto haber logrado que se haya bajado. Al final, ella está más nerviosa porque sabe que va a enfrentar una candidatura difícil. Mario Desbordes es un gran candidato, genera unidad y es el único candidato de oposición. Irací Hassler está perdida”.

La carrera de Hoffmann en Valparaíso

Respecto a los cuestionamientos que ha recibido sobre que su candidatura en la Región de Valparaíso es más bien testimonial y que lo que realmente está buscando es una senatorial, donde tendría más posibilidades, la candidata a la gobernación descartó esos comentarios y afirmó que esto es un desafío personal y que busca derrotar a quienes han gestionado mal.

En cuanto al rol que ha tenido Rodrigo Mundaca a cargo de la gobernación en la V Región, sostuvo: “Es un activista que ha sido un muy mal gobernador”.