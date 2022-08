En entrevista con CNN Chile, Camilo Escalona, secretario Gral. del Partido Socialista y ex senador, habló de la detención del líder de la CAM, Héctor Llaitul, afirmando que “esto no es una detención por razones políticas”, haciendo hincapié en que “hacer un juicio al gobierno o intentar fortalecerlo no corresponde”. Asimismo, se refirió a la postura del PS respecto de la propuesta del PPD ante la opción de que gane el Rechazo: “Jugar a las predicciones no me parece lo oportuno”, dijo.