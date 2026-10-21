“Es una lucha reñida”: Experto brasileño analiza la carrera presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

La segunda vuelta presidencial en Brasil enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una estrecha disputa.

Con las encuestas mostrando un empate técnico, la contienda también está marcada por el peso del Congreso y el Senado, además de la influencia de las redes sociales.

En Hoy Es Noticia, Daniel Veras, profesor de posgrado de la PUC Minas de Brasil, sostuvo que ambos candidatos tienen posibilidades de imponerse en las urnas, aunque destacó el crecimiento que ha experimentado la candidatura de Lula. “Es una lucha reñida, pero pienso que Lula puede ganar, así como Bolsonaro. Los resultados de primera vuelta fueron sorprendentes”.

#HoyEsNoticiaCNN | Daniel Veras, profesor de posgrado en PUC Minas Brasil: “Hay un movimiento de crecimiento de la candidatura de Lula y ahora está en un empate técnico. Es una lucha reñida” @tv_monica

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El académico advirtió que, incluso si el actual mandatario logra la reelección, enfrentará dificultades para gobernar debido a la composición del Poder Legislativo. “Será un escenario durísimo para Lula si gana porque hay que lidiar con un Congreso y Senado desfavorables”, señaló, aludiendo a la necesidad de alcanzar acuerdos para avanzar en su agenda política.

Sobre los factores que podrían definir la elección, apuntó al papel de las redes sociales y denunció una supuesta intervención extranjera en la campaña. “No solo esto, hay también un tipo de intervención extranjera aquí, colocando más dinero y también las big techs están boicoteando contenidos de Lula y otros que son favorables a ello”, aseguró. Sin embargo, destacó que algunas encuestas ya mostrarían un avance del actual presidente: “Hay una tendencia de crecimiento y algunas encuestas demuestran que Lula ha pasado a Flavio Bolsonaro”.

#HoyEsNoticiaCNN | Daniel Veras, profesor de posgrado en PUC Minas Brasil: “Algunas encuestas demuestran que Lula ya pasó a Bolsonaro” @tv_monica

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Consultado por el eventual voto oculto favorable al candidato opositor, el sociólogo planteó que parte de sus adherentes podría evitar expresar públicamente su preferencia. “Pienso que el voto para Flavio Bolsonaro es más avergonzado; nunca ha sido muy declarado, porque pienso que hay razones para eso, las declaraciones que son extremas y que no agradan a la gente normalmente, entonces es un voto más avergonzado”, explicó.

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