Ernesto Ottone, exasesor de Ricardo Lagos: “No veo un proyecto país en ninguno de los sectores políticos”

Ernesto Ottone, excolaborador de Lagos, abordó en Influyentes de CNN Chile el año electoral que se avecina, la identidad de Chile Vamos y la configuración de un relato en el último año de gobierno del Presidente Boric.

Ernesto Ottone, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, abordó en Influyentes de CNN Chile su nuevo libro Caminando por la cornisa y analizó el momento de Chile Vamos, así como su visión sobre el último año de gobierno.

Consultado sobre la identidad de las derechas en Chile, donde el Partido Republicano muestra afinidades con Javier Milei, Donald Trump y el modelo de seguridad de Nayib Bukele, Ottone planteó que los efectos de estas tendencias son responsabilidad de las diversas fuerzas políticas, incluyendo aquellas con “una historia compleja por la situación de dictadura, que se han acomodado al sistema democrático”.

“Tiene que haber un esfuerzo muy grande por limitar los extremos. Lo que me interesa a mí es que Chile Vamos, como tal, y sectores que estén cerca, pero que se mantienen dentro de una visión democrática de alternancia, puedan tener ideas más conservadoras, más progresistas, en fin, cosas innovadoras”, señaló. Asimismo, destacó la importancia de que en la otra vereda predominen las voces sensatas.

Por otro lado, la periodista Paula Escobar le preguntó por el relato que dejará el Presidente Gabriel Boric. Desde su experiencia en el Segundo Piso de La Moneda durante el gobierno de Ricardo Lagos, Ottone comentó que en ese periodo, el primer socialista tras el retorno de la democracia, se reunieron seis años antes para establecer los objetivos. En contraste, mencionó que en el caso del Frente Amplio (FA), “cuando estábamos a esta altura, nadie hubiera pensado que Boric iba a ser el siguiente presidente. Entonces yo no puedo hacer esa exigencia”.

Reconoció además que “por ahora no veo un proyecto país y ese no es un tema solo del gobierno. No veo un proyecto país en general, no veo una disputa de una idea de lo que tenemos que hacer en ninguno de los sectores políticos. Es como que lo pequeño, lo mezquino y el escándalo” predominan.

Desde esa perspectiva, sugirió que en este momento es necesario “mirar qué es posible hacer y cómo es necesario avanzar, incluso llegando a acuerdos que no son satisfactorios. Pero no van a ser satisfactorios tampoco para el que negocia. Entonces, esa es la esencia de la democracia”.