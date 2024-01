La decisión del Gobierno de apelar a la libertad condicional del machi Celestino Córdova generó divisiones dentro del oficialismo y una particular molestia dentro del Frente Amplio. En conversación con Noticias Express, la diputada de Revolución Democrática (RD), Ericka Ñanco, calificó la medida como un “error“. “El machi Celestino se gana (el beneficio) básicamente no por ser machi, ni por ser mapuche, sino por cumplir con los requisitos que establece la ley 321 para la libertad condicional, entendiendo que este tipo de beneficios no se le entrega a cualquier persona”, comentó.