"Hay ciertas autoridades, la CDC en Estados Unidos o EMA en Europa, la misma OMS, todos ellos han dicho que no existe ninguna razón para estar dando hoy día una cuarta dosis cuando hay tantos segmentos poblacionales en el mundo que todavía no se vacunan ni siquiera con una dosis. La verdad es que yo no le veo la racionalidad a esto", sentenció la académica de la USACH.