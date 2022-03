El fundador de Educación 2020 e integrante de Amarillos por Chile, Mario Waissbluth, sostuvo que el proceso de descentralización al interior de la Convención Constitucional se está desarrollando “de manera enfermiza”.

Durante el fin de semana, el movimiento liderado por Cristián Warnken se declaró en estado de “alerta máxima” luego de ciertos artículos que fueron aprobados por el órgano redactor. El colectivo acusó que algunas iniciativas buscan implementar “refundaciones desde cero”.

“Estoy convencido de que no hay voluntad de diálogo”

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Waissbluth criticó la propuesta de descentralización que está siendo tratada en la Convención.

“Yo creo que probablemente no haya ningún amarillo que no crea que se les ha maltratado a los pueblos originarios en Chile. Ciertamente han sido expoliados de sus derechos”, sostuvo.

“Lo mismo hablo de la descentralización. Todos creemos en la descentralización, pero no de la manera prácticamente enfermiza con que se está desarrollando. Que haya un reconocimiento a los pueblos indígenas, por ejemplo, con participación en el Congreso, en ciertos órganos juridireccionales, me parece muy bien. Yo creo que todos reconocemos eso, pero no a los extremos en que se está llegando”, agregó.

De esta forma, el ingeniero indicó que “es extremista -esa es la palabra correcta- en relación tanto a los pueblos indígenas como a una descentralización enfermiza”.

Waissbluth también aprovechó el espacio para manifestar que está convencido “de que no hay voluntad de diálogo. Adentro de la Convención no hay voluntad de diálogo y lo peor de esto es que podríamos terminar un Apruebo en que lo apruebe el 51%-53% de la ciudadanía y 47% esté complemente en contra”.

“Es decir, no está obteniendo una Constitución para todos, están desarrollando una Constitución para la mitad de Chile y eso nos puede sumir en un caos posterior a la aprobación de la Constitución”, sentenció.