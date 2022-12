La senadora Ximena Rincón le respondió en CNN Chile a la ex presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon, quien afirmó que el nuevo proceso constituyente “no es democrático” y que es un “retroceso político al siglo XIX en materia indígena”: “Lamento que emita esas opiniones, porque este acuerdo y este proceso es tan legítimo como el del 15 de noviembre que permitió el proceso que terminó con un rechazo el 4 de septiembre pasado. “Creo que Elisa Loncon se equivoca, este es un proceso democrático. El proceso anterior fue rechazado rotundamente y, por tanto, nadie podría pretender que sea igual al proceso que terminó. Necesitamos ponernos de acuerdo, aquí habrá representación de los pueblos originarios en la medida que tengan voto para elegir a representantes en la convención, igual como ocurre en los no originarios, y eso es creo que lo relevante. Van a poder elegir a tantos representantes, tantos consejeros como votos tengan para ello, y eso es algo que nadie podría considerar antidemocrático”, expresó.