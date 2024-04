Este martes, el gerente de comunicaciones del mercado Lo Valledor, Marcelo Araya, se refirió a lo ocurrido el lunes, cuando una mujer disparó a tres personas tras evadir un control policial, y entregó detalles de la reunión entre autoridades del Ministerio del Interior y parte de la directiva del recinto para fortalecer medidas de seguridad para Lo Valledor y La Vega.

El vocero calificó la situación como “un accidente” y sostuvo que el sistema de capacitación de los guardias del mercado tiene “entre 15 y 20 años”: “Nuestro sistema de seguridad está probado. Lo que ocurrió ayer tiene consecuencias graves lamentables, pero no puede poner en tela de juicio todo nuestro sistema de seguridad”.

En ese sentido, Araya enfatizó que el mercado “está absolutamente en la ley, el OS10 es quien fiscaliza”, y reiteró que lo ocurrido el lunes “hay que reducirlo a un incidente con hechos graves, pero fue un incidente, en general nuestra vigilancia ha permitido que no ocurran muchas otras cosas que podrían suceder”.

Reunión con el Gobierno

Sobre la reunión con el Gobierno, Araya detalló que fue una jornada de trabajo que se realizó para avanzar en cooperación entre el mundo privado y el sistema del Estado, “para llegar a hacer mayores controles y proporcionar información para lograr mayor seguridad para todas las personas”, considerando que actualmente ingresan 30 mil personas cada día.

Las medidas contempladas apuntan al uso de inteligencia artificial (IA) para establecer un control de vehículos, como también para buscar una manera de reconocer la indocumentación.

El Gobierno y los mercados volverán a reunirse el 15 de mayo para una evaluación de estas medidas.

¿Sigue siendo una medida antidiscriminatoria?

Dado que justamente este lunes el recinto inició la marcha blanca para solicitar cédula de identidad chilena a quienes quieran ingresar al mercado, el gerente de Comunicaciones fue consultado sobre si no considera que esta medida es discriminatoria, a lo que él respondió: “Ya no hablemos de discriminación (…), aquí no se está discriminando nada más que al delincuente”.

“Nosotros nunca hemos negado a alguien que tenga sus documentos al día”, aseguró.