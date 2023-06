El superintendente de Salud, Víctor Torres, comentó en entrevista con CNN Chile los dichos de Ángela Vivanco a La Tercera el domingo, donde, entre otras cosas, deslizó que la superintendencia no habría presentado informes en lo referido a quiénes son las personas que podrían recibir restitución de los cobros en exceso.

Torres lamentó la declaración de Vivanco y afirmó: “Nosotros nunca hemos sido requeridos por la corte para entregar un informe en esa materia (…). Cuando nosotros presentamos la solicitud de prórroga, si bien es cierto que en esa respuesta la corte dice que no ha recibido ningún informe de la superintendencia, acto seguido también dice que más allá esa situación, no es un tema que sea del ámbito de sus competencias. Más parece un ‘téngase presente’ que un requerimiento formal. Nosotros, en el recurso de aclaración, vamos a enviar información hoy porque nos parece que se genera una polémica que no corresponde“.