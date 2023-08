Héctor Sandoval, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), conversó con CNN Chile sobre la propuesta de pacto fiscal realizada por el Gobierno. Al respecto, valoró la decisión del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de “dialogar en varias sesiones este tema con las pymes. Eso no había ocurrido antes, así que tiene un tremendo valor“.

“Lo que no vemos en este proyecto (…) es cuáles serán los instrumentos de fomento que van a existir para las pymes, ya que no se trata de formalizar o crear más empresas, sino que también cómo cuidamos la salud de las empresas existentes y que no sigan quebrando porque estamos pasando por un minuto complejo y eso debe ser parte de la discusión, pero nosotros tenemos la mejor predisposición y voluntad”, agregó.