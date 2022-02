El gremio de artistas y trabajadores de la cultura han hecho un llamado a las autoridades para que reconsideren las restricciones de aforo que existen para los espectáculos en vivo. Esto, considerando el funcionamiento activo de otras áreas que generan aglomeraciones masivas como malls y restaurantes.

Sobre esto se refirió el vicepresidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), Francisco Goñi, quien en conversación con CNN Chile enfatizó en las carencias y necesidades que durante los últimos años se han intensificado en el sector, producto de la pandemia.

“A nuestras autoridades y políticos les encanta compararse con Suiza, Suecia, Dinamarca (…) y esos son países que están completamente abiertos, teniendo en cuenta que este sistema de funcionamiento necesita algo que para nosotros es esencial: cultura segura. Nosotros creemos en la trazabilidad, en el control de ingreso, en el seguimiento de protocolos“, señaló.

El dirigente gremial enfatizó en que desde el inicio de la crisis sanitaria, las y los trabajadores del sector de la cultura y las artes han visto cómo sus fuentes de trabajo ha ido disminuyendo de forma preocupante. Esto, pese a que estarían contando con “toda la capacidad para cumplir” con los requerimientos necesarios respecto a los aforos.

“Déjennos funcionar, necesitamos funcionar con los aforos al 100%. ¿Por qué no podemos seguir con festivales de verano, grandes conciertos, pequeños conciertos? (Hay) salas de teatro vacías que generan una inestabilidad e inseguridad constante para nuestra gente”, advirtió.

Goñi también planteó que “no existe ayuda que pueda palear el hecho de que no puedas trabajar“, apelando a los beneficios estatales que han recibido algunos miembros del sector de las artes y el espectáculo, y agregando que “llega un punto en que los países y las actividades tienen que regresar a la normalidad”.

“Hoy en día no se trata de rezago. Hoy en día se trata de aperturas, de entender que no vamos a regresar a 2019, cuando no existía el COVID. Todos los países lo están entendiendo (…) es el momento de que la opinión pública, las autoridades y el Colegio Médico entiendan que tenemos que enfrentar esto desde otro punto de vista“, señaló.

El vicepresidente de la Agepec destacó que hoy las y los trabajadores del sector “se sienten desamparados, discriminados y sobre todo con mucho desempleo“, planteando que dicha discriminación responde al hecho de que existan centros comerciales, estadios y aeropuertos repletos de personas sin mayores controles de ingreso.