Durante febrero, dos manifestaciones han sido convocadas por organizaciones civiles que están por el Rechazo en el plebiscito constitucional del 26 de abril.

Una de estas agrupaciones que ha impulsado dichas marchas es Alerta Chile, movimiento ciudadano que se formó tras el estallido social y que lideró la “Caminata por el Rechazo, la Paz y la Libertad” el sábado 8 de febrero.

La cofundadora y vocera de la agrupación, Verónica Romero, señaló en conversación con Nuevo Día de CNN Chile que el estallido social “hizo que algunas personas se asustaran, quedaran paralizadas, y otros como nosotros, que somos un grupo que vamos por la paz, queremos cambios, pero no en la forma que se ha ido dando porque creemos que al final eso es más dañino”.

“Si bien nosotros no somos partidistas, efectivamente lo que estamos haciendo al final es política, ¿y por qué? Porque el estallido fue muy violento y eso te lleva a hacer preguntas sobre dónde estamos, en qué nos equivocamos, qué es lo que realmente hay que cambiar, qué es lo que quieren las personas”, agregó.

Romero también planteó sus dudas sobre el plebiscito y sostuvo que el proceso constituyente tendrá costos para el país: “Después de estos dos años de desgaste, porque va a ser un desgaste para el país, la gente no va a querer invertir, vamos a tener desempleo“.

“Creo que lo mejor para el país, y hay muchos políticos que lo han hablado, es que en el fondo hay que hacer los cambios, pero todo lo de la Constitución no está mala, y las demandas sociales, tener mejores pensiones, cambiar el tema de las farmacias, no está ahí”, añadió.

No obstante, reconoció que “estamos en un proceso en este país inédito, (…) creemos que nosotros como Alerta Chile nació para quedarse. El día de mañana queremos estar detrás de todos los políticos y llevarles la agenda, (hacer) un proceso de fiscalización ciudadana porque ya no nos podemos quedar sentados y tenemos que educar 20 años para lograr que la próxima generación, mis hijos y mis nietos, tengan un país estable”.

“Si se ponen de acuerdo, los senadores y los diputados pueden hacer la reforma antes (del plebiscito) y además podrían revisar la Constitución y ver efectivamente qué hay que cambiar. No estamos en desacuerdo con eso, es solamente en la forma que se quiere llegar a ese proceso, es el costo económico que va a ser que es altísimo. No les digo ‘no hagamos nada’, al revés, nosotros queremos que Chile de una vez por todas sea un país (en el) que todos se sientan parte, no que nos vean unos de un lado y otros de otro, y ojalá que ni siquiera hablemos de derecha y de izquierda”, sentenció.