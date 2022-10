El diputado Alberto Undurraga (DC) conversó con Noticias Express de CNN Chile sobre los índices de desaprobación del presidente Gabriel Boric que se vieron reflejados en las últimas encuestas. En ese sentido, afirmó que “todavía no se ve nítidamente en las coaliciones de Gobierno que el tema de seguridad sea la primera prioridad”. “Ahí hay un problema porque uno no ve tanta convicción en el Gobierno, más allá de la ministra del Interior, de que el tema de seguridad sea importante”, ahondó. Asimismo, advirtió que “lo mismo ocurre en materia económica (…) el ministro de Hacienda que es un economista prestigiado y que nadie tiene dudas de sus capacidades ni de su visión. Sin embargo, al parecer no lo acompaña el resto del Gobierno”.