El rapero argentino Trueno se presentó esta semana en Chile tras el lanzamiento de su último álbum, BIEN O MAL.

En los shows realizados en el Teatro Caupolicán en Santiago y en el Gimnasio Municipal de Concepción, el artista presentó sus nuevos sencillos a una ansiosa fanaticada.

Con solo 20 años, el intérprete de Mamichula es uno de los rostros más reconocidos de la música urbana del último tiempo, con éxitos como Dance Crip, ha logrado posicionarse como uno de los artistas argentinos más populares.

En octubre de 2019 lanzó el video de la Sessions #16, colaboración con el productor musical Bizarrap, que actualmente acumula más de 131 millones de vistas en YouTube, éxito rotundo que lo posicionó en el escenario musical internacional.

La última vez que Trueno estuvo en Chile fue en su presentación en Lollapalooza 2022, donde se vio enfrentado a un público que coreó al ritmo de sus canciones. “Ya había estado en Santiago, pero es la primera vez que estoy en Concepción y es un honor para mí estar aquí”, dijo el joven cantante.

Lollapalooza no fue la primera vez del artista en el país. Durante los inicios de su carrera, Mateo Palacios Corazzina -su nombre real- hizo su primera aparición en suelo chileno mientras todavía participaba en competencias de freestyle.

En conversación con CNN Magazine, Trueno habló sobre sus experiencias en los escenarios en Chile, sus aspiraciones en torno a su carrera y su nuevo disco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TR1 ⛈ (@trueno)

—Ya has venido a Chile antes por las competencias y por el Lollapalooza, ¿cómo es tu relación con el público chileno?

—El público me recibió súper bien. Volver a pisar suelo chileno con la música es como un cierre de ciclo, que la gente vuelva a estar ahí y vuelva a hacer el aguante, habla mucho del público chileno. Están ahí, siguiendo la música y apreciando lo que hago. De todas formas, he aprendido mucho de Chile, ya que tienen verdaderos exponentes del hip hop, son un país que siempre se potencia.

—¿Cómo has visto tu carrera en el 2022?

—El 2022 fue un año muy flashero. Estamos en Chile presentando el segundo disco, y quienes estuvieron en el Lollapalooza deben saber cómo son mis shows. Ahora todo es multiplicado por dos.

—¿Cómo has visto la recepción del disco? Teniendo en cuenta que se escapa del género urbano, con aires del rap de los 90s.

—Mi último disco tiene la idea de hacer una reivindicación a la tierra y a nuestros códigos. Estoy muy contento de que a la gente le guste, lo reciba bien y dé fuerzas para que el hip hop se mantenga a la vista de todos. Yo lo voy a seguir defendiendo, es una idea que sale sin pensarlo porque es lo que soy, entiendo el concepto.

—¿Cómo ves a Latinoamérica en este punto en el ámbito musical?

—Yo trato de sumar con mi mensaje, dentro de lo que puedo y hasta donde llegó con mi música, la cual tiene un mensaje más social que político. Trato de transmitir mi realidad, la de todos los latinos para el mundo. No creo tener una búsqueda para saber qué decir, sino que es lo que me sale decir, y lograr que la gente se identifique con eso.

—Teniendo en cuenta esto, ¿crees que en el futuro alguna de tus canciones llegue a convertirse en un himno como “Latinoamérica” de Calle 13?

—No me da el valor de ponerme al lado de leyendas que todos admiramos, pero si la gente lleva una de mis canciones a convertirse en un himno, estaría muy agradecido. De todas formas, solo queda ser uno mismo y agradecer a la gente en el lugar que te ponen y al que te llevarán.

—Uno de tu sueño era presentarte en el Estadio Luna Park en Argentina, y hace poco hiciste 3 shows en el recinto, ¿cómo viviste eso?

—Fue muy flashero. El público argentino me recibió de la mejor manera, tocar frente a la gente de mi ciudad siempre va a ser hermoso. Venía esperando mucho tiempo estos tres shows, fueron de los mejores de mi vida, te lo podría decir tranquilamente. Estoy muy agradecido con mi gente, con el país y con el aguante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TR1 ⛈ (@trueno)

—¿Cuál es tu sueño o meta en la música de aquí en adelante?

—Yo considero que si uno se toma metas físicas o algo que es palpable, a veces uno no las cumple y se queda sin nada. Entonces mi única meta es seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora, poder trasmitir al 100% mis sentimientos en la música y que a la gente le guste, le llegue.

—¿Te gustaría presentarte en el Festival de Viña del Mar?

—Me encantaría tocar en Viña del Mar, me han hablado maravillas de ese escenario. Siempre que venimos a Chile la pasamos increíble, estamos abiertos a cualquier invitación para tocar en Viña.