Tomás Miño, psicólogo clínico de la Universidad Católica y autor del libro Pedro y su TOC, conversó con CNN Chile sobre el trastorno obsesivo compulsivo (TOC). “Pospandemia se agudizaron muchísimo los cuadros de salud mental. En los niños, niñas y adolescentes hemos visto cada vez más cuadros de angustia, cuadros depresivos y agudización de los síntomas de un TOC, entre otras”, sostuvo.

En esta línea, señaló que toda esa sintomatología que se fue gatillando luego de la crisis sanitaria “todavía no se ha remitido por completo y por eso creemos que es importante que se empiece a posicionar la voz de quienes no tienen voz, ya que los adultos hablan de la salud mental, de lo que les pasa, pero los niños no tienen espacio para hablar de lo que les pasa, de sus vivencias, de sus dolores“.