Luego del triunfo y primera mayoría del Partido Republicano (PLR) en las elecciones de consejeros constitucionales de este domingo, Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, comentó en CNN Chile: “Yo creo que el Partido Republicano está abierto a reformar la actual carta constitucional, pero no a hacerle grandes transformaciones, y si eso es lo que pudiese aprobarse en diciembre, me parece que el Partido Republicano, si se juega esa carta, de alguna manera va a construir una hegemonía política de largo plazo. Creo que puede sermuy importante eso que pueda hacer. Ahora, está por verse cómo se desarrolla el proceso, no va a ser fácil”.