Tras la llegada de Álvaro Elizalde a la Segpres, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, comentó en Noticias Express de CNN Chile: “Me parece que hay un giro político del Gobierno, en el sentido de que, el Gobierno, pareciera ser que ahora asume que tiene minorías al interior del Congreso y, por lo tanto, para construir una agenda legislativa va a necesitar acuerdos con distintas fuerzas políticas y me parece que ahí está el gran desafío que tiene el actual ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde. Desde ese punto de vista, me parece que ahí tiene su centro político, porque hay muchas reformas que requieren no solamente el apoyo del oficialismo, sino que también de la oposición. Entonces, se requieren esos acuerdos y me parece que es bien significativa la llegada de Álvaro Elizalde al gabinete”.