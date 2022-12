Tras la firma del Acuerdo por Chile, el académico de la Universidad Autónoma Tomás Duval dijo a CNN Chile que, en un comienzo, será difícil lograr que la ciudadanía sienta adhesión por el nuevo proceso constituyente, “porque la ciudadanía parece más alejada de los temas constitucionales y tiene más urgentes en la agenda política relativo con políticas públicas”. Sin embargo, me parece que la característica que tenga el acuerdo como fue dentro de todas estas fuerzas políticas, si eso permanece sobre noviembre del próximo año, me parece que puede ser un texto que puede ser sometido y aprobado por la ciudadanía esta vez”, agregó. Sin embargo, agregó que “yo espero que este Consejo Constitucional no actúe como actuaron algunos convencionales, porque eso también lleva a que esta posibilidad al final aprueba o rechaza el texto. En eso no cabe la menor duda”.