En una nueva edición de Tolerancia Cero, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó su rol como una de las principales figuras del Apruebo en el proceso constitucional que finalizó con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, con el triunfo del Rechazo.

¿Qué dijo la ministra?

“No me arrepiento en lo más mínimo de haber estado por la opción del Apruebo. Había dos opciones, rechazar o aprobar, hay que recordar eso, no había medias tintas y yo fui partidaria del Apruebo con las observaciones del caso, porque era parte de esa propuesta de aprobar y hacer modificaciones en ciertos aspectos problemáticos del texto”, expresó.

La titular de Interior agregó que sí es necesario hacer una crítica importante: “Durante el proceso se plantearon una serie de debates complejos y se constituyó una mayoría que hacía bastante difícil encontrar un texto, digamos, transversal, que significara acuerdos de todos los sectores”.

“Creo que hubo dentro de la Convención sectores, con los que yo me siento muy cercana, que dieron esas peleas, que hicieron ver que era un error extremar tantos ciertos puntos, pero creo que esa postura se debió haber hecho más dura y más nítida“, agregó.

La ministra apuntó a que “hubo algunos minutos donde estuvo en discusión la posibilidad de decir ‘si no se corrige esto no vamos a concurrir’ y finalmente eso no pasó. Creo que quizás se pudo haber jugado más con el hecho de que a pesar de que no tenía mayoría ese sector, porque tuvo una representación bastante pequeña, mi partido en particular mínima, el Partido Socialista un poco más, pero igual baja, pero igual había la posibilidad de decir si nosotros igual no se construye el quorum, ¿no? Entonces, creo que se pudo haber sido un poco más categórico en ese sentido”.

“Ahora, así y todo, yo siento un orgullo y agradecimiento del rol que tuvo el sector del que yo me siento identificada en la Convención, porque creo que fue el que permitió que saliera un texto por el cual pudiéramos votar Apruebo. O sea, yo voté Apruebo con observaciones, pero voté pensando que ese era un texto con el que podíamos vivir y salir adelante y resolviendo los bemoles que tenía. Distinto hubiera sido si no hubiéramos tenido ese sector en la Convención, porque ahí realmente hubieran primado ideas bastante complicadas como se discutieron en algún minuto”, cerró.