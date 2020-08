“La multa más alta en materia de agua potable“, fue como la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) describió la sanción que cursó en contra de Essal por los cortes que afectaron Osorno en julio de 2019.

La situación crítica para los habitantes de la ciudad de la región de Los Lagos fue generada por el derrame de petróleo diésel de la planta de agua potable Caipulli, lo que obligó a cortar el suministro por 10 días.

Por ello, la SISS multó por 2.720 UTA, equivalentes a $1.640.878.080 a la fecha.

Al respecto, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, aseguró a CNN Chile que “esto es un debido proceso, y la empresa se irá a defender, pero esta situación es inédita“.

“No hay precedentes en el sector sanitario de un hecho tan grave, donde se haya afectado a tanta gente por tantos días. Evidentemente no hay multas similares en el sector sanitario porque no había habido un caso como este”, afirmó.

Asimismo, señaló que de los nueve cargos por los cuales Essal está siendo multada, seis fueron sancionados con el monto máximo. En los otros tres habrían sido las pruebas presentadas por la empresa los que permitieron ser multas también altas, pero no en el máximo.

Por otro lado, el superintendente Rivas indicó que si bien Essal ha asegurado que ya ha desembolsado montos superiores a la multa en compensación a sus clientes afectados, este es un tema aparte al visto por Sernac.

“Esta multa es distinta, bajo otra legislación que la que ellos señalan en sus compensaciones. Sernac hizo su trabajo y correspondió esas compensaciones. Esto es una multa a la sanitaria que va a parar al Fisco“, afirmó.

Los nueve cargos que llevaron a la sanción:

Haber incurrido en deficiencias en la calidad del servicio de producción y distribución de agua potable. Haber incurrido en deficiencias en la continuidad del servicio de distribución de agua potable, debido a un corte no programado entre los días 11 y 17 de julio de 2019. Haber incurrido en deficiencias en la continuidad del servicio de distribución de agua potable, debido a un corte no programado entre los días 17 y 21 de julio de 2019. Haber afectado a la generalidad de la población con la falta de operación de la Planta de Agua Potable Caipulli. Haber puesto en peligro la salud de la población debido a la contaminación de la distribución de agua con petróleo. Haber infringido las instrucciones contenidas en el Ord. SISS N° 3459/08 (procedimiento de emergencia). Haber infringido las instrucciones contenidas en el Ord. SISS N° 3459/08 (suministro alternativo). Haber infringido las instrucciones contenidas en el Ord. SISS N° 4561/18, (plazo de solución a obras comprometidas). Haber entregado información manifiestamente errónea a las autoridades y a la población.

Ahora Essal puede interponer un recurso administrativo de reposición ante la misma SISS y, posteriormente, la reclamación ante los tribunales de justicia.

En tanto, sigue su curso ante la SISS la tramitación de un procedimiento especial destinado a determinar la eventual caducidad de las concesiones de agua potable de Osorno debido a la cantidad de profundidad de dicho análisis sumados a otros trámites.

“Ese es un proceso que va en paralelo y sigue su curso. Todavía no hemos resuelto ese proceso, básicamente por la cantidad de información que ha entregado la sanitaria. (…) Como este es un debido proceso, tenemos que revisar cada uno de estos antecedentes que se han ido aportando“, aseguró el superintendente de Servicios Sanitarios.

