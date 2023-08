El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, conversó con CNN Chile sobre el sistema frontal que ha afectado la zona centro-sur del país y sostuvo que “en el marco de la emergencia no hay límite de recursos, de hecho hay una glosa, la siete, que es la de emergencia, que no tiene límite de recursos, no tiene restricción, por lo que todos los recursos que se requieran para enfrentar la emergencia están disponibles. La misma glosa se utiliza para concurrir en ayudas tempranas”.

“Los recursos para llegar con los bonos de recuperación a las familias están completamente disponibles y hemos instruido que lo antes posible (…) se inicie el levantamiento de los requerimientos de ayuda a las familias”, agregó.