La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, conversó con CNN Chile sobre las labores que están realizando las distintas oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en las zonas azotadas por los incendios forestales. “Estamos aplicando ficha FIBE en las comunas donde los incendios están estabilizados”, aseguró. Además, afirmó que hasta la noche del domingo se habían contabilizado 355 hogares damnificados. “Va a haber una transferencia monetaria en las mismas condiciones que se hizo en Viña del Mar, que es de un millón y medio por grupo familiar. Ese bono de recuperación no tiene por objetivo la reconstrucción de la vivienda, sino la recuperación de ropa, elementos importantes, muebles, etc. Eso no tiene una fecha de gasto (…) La reconstrucción es parte de las etapas que vamos a trabajar como Gobierno. Vamos a entregar viviendas de emergencia en toda su ley, con conexión a servicios sanitarios”, detalló.