El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, denunció una persecución política por parte del Gobierno, especialmente por el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, luego de la denuncia en el Caso Convenios.

En entrevista con CNN Chile, el senador afirmó que “con toda sinceridad me siento orgulloso, me han buscado de todo los amigos que yo he denunciado por el Caso Convenios. Siempre he tenido un actuar correcto. En Chile cuando se denuncia la corrupción aparece esto, tratar de matarte políticamente, como lo hicieron con Manuel José Ossandón años atrás, cuando era candidato presidencial”, comentó.

Posteriormente, Espinoza también se refirió al secretario de Estado, enviándole un mensaje directo asegurando que nunca lo van a “callar”.

Además, resaltó un enfrentamiento que tuvo la semana pasada en el Senado con Elizalde, específicamente por el Caso Hermosilla, el cual se habría generado luego de que este mencionó a Miguel Crispi en relación con el caso.

“La persecución que he sufrido no ha sido solo personal, también ha afectado a personas cercanas a mí en esta región; han destituido seremis por ser cercanos a mí y han cometido atrocidades desde que comencé a denunciar esto. Pero quiero que sepan en el gobierno, especialmente mi amigo Elizalde, que sepan que no voy a callar jamás, que sepa que no voy a callar nada como pretendieron callarme“, concluyó.