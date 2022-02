Las aplicaciones móviles para conseguir pareja son muy populares hoy en día. Sin embargo, esconden una serie de peligros y así lo mostró el documental El estafador de Tinder, que cuenta la historia de un hombre israelí que logró tener una vida de lujos en Europa estafando a mujeres que conocía a través de la popular app.

En entrevista con CNN Chile, Santiago Pontiroli, investigador en seguridad y analista de Kaspersky, sostuvo que estas aplicaciones “lo que intentan darle al público es una oportunidad de conocer gente, lo cual ahora con el tema de la pandemia -que nos tiene confinados en casa- es más difícil”.

Solo un 69% de los usuarios latinoamericanos de estas apps utilizan su nombre real, un 44% comparte su localización y el 29% hace público su número de teléfono, reveló en un reciente estudio de Kaspersky, el que alertó sobre las amenazas de compartir demasiada información personal.

“Con el documental El estafador de Tinder se puso por fin este tema en boca de la gente, especialmente en lo relacionado con la seguridad y la privacidad, porque lo que estamos viendo es lo fácil que es para ciertas personas sin escrúpulos estafar a otras, y por mucho dinero”, dijo Pontiroli.

Respecto a las señales de alerta, el experto señaló que, en primer lugar, estas personas “intentan sacar la mayor cantidad de información en poco tiempo o ponerte en una situación comprometedora, es decir, apresurarte a que des información, plata u otra cosa que no estarías usualmente dispuesto a dar”.

Pontiroli entregó algunas recomendaciones entre las que se encuentran el “utilizar solo nuestro primer nombre, sin el apellido, porque así el estafador o estafadora puede encontrarnos en nuestras redes sociales, sacar más información, saber nuestros gustos, dónde vivimos, es decir, puede obtener más puntos de datos que no son tan fáciles de sacar de otra forma”.

“Después, el número de teléfono es muy importante no compartirlo hasta que estemos seguros (…), ya que existe un ciber delito llamado sim swap que es cambiar o clonar la tarjeta sim y, de esa manera (a través de la autenticación de dos pasos), hacer un take over, es decir, dominar la cuenta (red social) de otra persona y hacerse pasar por ella. Es un robo de identidad digital”, agregó.

Finalmente, el especialista recalcó que Internet “es un lugar muy lindo, hay mucho entretenimiento, se puede aprender y hacer un montón de cosas”. No obstante, advirtió que también “es una extensión de la vida real y así como existen depredadores y criminales en la vida real, en Internet también existen y es mucho más fácil porque son juegos de números”.